Dodgers colocan al jardinero Teoscar Hernández en lista de lesionados por diez días

Teoscar Hernández (37), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra una carrera del tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Max Muncy (13), en la cuarta entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 4 de mayo de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved