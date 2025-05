Doble de Torkelson en la 10ma da triunfo 8-6 a Tigers sobre maltrechos Rockies

Riley Greene, de los Tigres de Detroit, dobla en tercera base rumbo al plato para anotar la carrera de la ventaja con un doble de Spencer Torkelson frente al relevista de los Rockies de Colorado, Zach Agnos, en la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 7 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.