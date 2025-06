Djokovic no está seguro de volver a jugar en Roland Garros tras derrota ante Sinner

Novak Djokovic se despide del público antes de salir de la cancha luego de perder en las semifinales del torneo de tenis Abierto de Francia frente a Jannik Sinner en el estadio de Roland-Garros, el viernes 6 de junio de 2025, en París. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved