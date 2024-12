DiVincenzo anota 26 y lidera a los Timberwolves en victoria 112-110 sobre Spurs

Donte DiVincenzo (0), de los Timberwolves de Minnesota, se escapa con el balón rumbo a la canasta anta la persecución de Tre Jones (33), de los Spurs de San Antonio, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de diciembre de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved