Discurso de Derwin James en receso podría ser clave para el pase de los Chargers en la recta final

El running back Hassan Haskins, derecha, celebra su touchdown con el entrenador en jefe Jim Harbaugh, de los Chargers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, el jueves 19 de diciembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved