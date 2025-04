Demanda de bates de béisbol 'torpedo' tiene a una fábrica de Pensilvania trabajando a toda máquina

Bates torpedos en exhibición en la fábrica de Victus Sports en King of Prussia, Pennsylvania el miércoles 2 de abril del 2025. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El pelotero de una liga senior Ed Costantini compara con Jack Bradley el bate convencional con el bate torpedo en la fábrica de Victus Sports en King of Prussia, Pennsylvania, el miércoles 2 de abril del 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Tom Fazzini trabaja en la producción del bate torpedo en la fábirca de Victus Sports en King of Prussia, Pennsylvania el miércoles 2 de abril del 2025. (AP Foto/Matt Rourke)