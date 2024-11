Darnold lidera ofensiva decisiva en tiempo extra y Vikings ganan 30-27 a Bears tras perder ventaja

Parker Romo (96), pateador de los Vikings de Minnesota, conecta y convierte el gol de campo decisivo en el tiempo extra, en el partido de la NFL en contra de los Bears de Chicago, el domingo 24 de noviembre de 2024, en Chicago. Los Vikings ganaron 30-27 a los Bears. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved