Daniel Jones se une a los Vikings en modo de aprendizaje y apoyo en su nuevo comienzo

Daniel Jones, quien fuera quarterback de los Giants, lanza un pase en un partido de la NFL en contra de los Panthers de Carolina, el domingo 10 de noviembre de 2024, en Múnich Alemania. Jones pidió quedar en libertad luego de ser relegado a la banca por los Giants y después de que se le concediera firmó con la escuadra de prácticas de los Vikings de Minnesota, donde buscara revitalizar su carrera. (AP Foto/Matthias Schrader)