Crow-Armstrong conecta 2 HR's y Cachorros ganan serie con victoria 4-2 sobre Dodgers

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, ocupa el tercer lugar después de conectar un jonrón solitario durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 13 de abril de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.