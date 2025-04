Cronenworth y Tatis conectan jonrones y Padres superan 5-4 a los Atléticos

El jardinero derecho de los Padres de San Diego Fernando Tatis Jr. (izquierda), celebra con el catcher Elías Díaz la victoria de su equipo en el partido de la MLB contra los Atléticos, el 7 de abril de 2025, en Sacramento, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved