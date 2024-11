Croacia y Dinamarca avanzan a cuartos de Liga de Naciones con empates. España vence 3-2 a Suiza

Bryan Zaragoza celebra tras marcar el tercer gol de España en la victoria 3-2 ante Suiza en la Liga de Naciones de la UEFA, el lunes 18 de noviembre de 2024, en Tenerife, España. (AP Foto/Ángel Fernández)Spain, Monday, Nov. 18, 2024. (AP Photo/Angel Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved