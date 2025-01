Crece disputa, mientras gobierno de EEUU retiene fondos de 2024 para la AMA

Copyright 2023 All rights reserved.

ARCHIVO - El doctor Rahul Gupta, jefe de la Oficina de la Casa Blanca para la Coordinación de Políticas Antidrogas, habla con la prensa, a su llegada a la Casa Blanca, el 22 de junio de 2023 (AP Foto/Jacquelyn Martin, archivo)

Los estatutos de la AMA indican que los representantes de los países que no pagan no son elegibles para sentarse en los paneles de toma de decisiones más importantes de la agencia. Rahul Gupta, zar antidrogas de Estados Unidos, es mencionado como miembro del comité ejecutivo de la AMA.

Gupta le dijo a The Associated Press que la Oficina estaba “evaluando todas las opciones” y no descartó eventualmente enviar el dinero a la AMA.