Cowboys vencen 26-24 a Tampa Bay; Mayfield y los Bucs pierden control de su destino en playoffs

Donovan Wilson (6), de los Cowboys de Dallas, celebra con Nick Vigil (41) Wilson capturó a Baker Mayfield (6), de los Buccaneers de Tampa Bay, y recuperó el balón suelto de Mayfield en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 22 de diciembre de 2024. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.