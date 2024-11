Con tapa en último segundo, Watson da victoria a Nuggets 124-122 sobre Thunder, que pierde invicto

El escolta del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, a la derecha, se hace de un rebote mientras el alero Chet Holmgren, segundo desde la izquierda, se enfrenta con el alero de los Nuggets de Denver Michael Porter Jr., a la izquierda, y el pívot Nikola Jokic en la primera mitad, el miércoles 6 de noviembre de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.