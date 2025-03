Con golazo de Almada, Argentina doblega 1-0 a Uruguay y tiene el boleto al Mundial a la mano

Thiago Almada (11) celebra tras marcar el primer gol de Argentina ante Uruguay durante el partido de las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El delantero argentino Thiago Almada posa para una foto tras haber marcado el gol para la victoria 1-0 ante Uruguay en el partido de las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico)

El técnico de Uruguay Marcelo Bielsa, sentado en un hielera, da instrucciones frente al volante argentino Leandro Paredes sostiene la pelota durante el partido de las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico)