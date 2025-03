Con doblete de Jiménez, México vence a Panamá y es campeón por primera vez de la Liga de Naciones

El mexicano Raúl Jiménez, izquierda, celebra con Jesús Gallardo tras anotar ante Panamá por la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF el domingo 23 de marzo del 2025 en Inglewood, Calif. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El panameño Adalberto Carrasquilla, derecha, celebra con Cecilio Waterman después de anotar un gol ante México por la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF el domingo 23 de marzo del 2025 en Inglewood, Calif. (AP Foto/Etienne Laurent)

Aficionados de México celebran luego del gol de Raúl Jiménez ante Panama por la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF el domingo 23 de marzo del 2025 en Inglewood, Calif. (AP Foto/Etienne Laurent)