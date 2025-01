Con canasta de Collier en tiempo extra Jazz vence 112-111 a Nets

El alero del Jazz de Utah, Brice Sensabaugh, al frente a la izquierda, busca pasar el balón alrededor del alero de los Nets de Brooklyn, Ziaire Williams (8), durante la primera mitad de un partido, el domingo 12 de enero de 2025, en Salt Lake City. (AP Foto/Bethany Baker) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved