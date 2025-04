Con 2 de Sepúlveda, Cruz Azul elimina al América y enfrentará en semis de CONCACAF a Tigres

Rómulo Zanre, de Tigres de México, festeja tras anotar el tercer tanto de su conjunto ante el Galaxy de Los Ángeles, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el marts 8 de abril de 2025 en Monterrey (AP Foto/Jorge Mendoza) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Ángel Sepúlveda, del Cruz Azul, festeja su tanto contra el América en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 8 de abril de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El técnico brasileño del América, André Jardine, reclama al árbitro Ismael Cornejo tras la eliminación ante Cruz Azul en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 8 de abril de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)