Combine de scouting genera debate sobre los mejores jugadores en múltiples posiciones

ARCHIVO - El quarterback de Miami Cam Ward (1) abandona el campo después de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA contra Florida State, el 26 de octubre de 2024, en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El quarterback de Colorado Shedeur Sanders (2) calienta antes de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA, el 29 de noviembre de 2024, en Boulder, Colorado (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El receptor Travis Hunter (12) de la Universidad de Colorado previo al Alamo Bowl contra BYU, el 28 de diciembre de 2024, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El finalista del Trofeo Heisman, Ashton Jeanty, de Boise State, posa con el trofeo durante una conferencia de prensa de fútbol americano universitario, el viernes 13 de diciembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Corey Sipkin, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved