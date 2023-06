Colombia sobresale en pesas y lidera medallero en Centroamericanos

Deportistas colombianos desfilan en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el viernes 23 de junio de 2023, en San Salvador (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Erika Lasso, ganadora del oro en la categoría de 48 kilogramos en el judo, posa con la mexicana Edna Carrillo, que obtuvo la plata, así como con la boricua María Jiménez y la cubana María Giménez, el sábado 24 de junio de 2023, en San Salvador (AP Foto/Arnulfo Franco)

El mexicano Maximiliano Galicia compite en la gimnasia artística durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 24 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco)