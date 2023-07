Churchill Downs extiende prohibición a Bob Baffert hasta 2024

El entrenador Bob Baffert camina en la pista de carreras después de que su caballo, Arabian Lion, ganara la carrera Woody Stephens de cara a la competencia en Belmont Stakes, el lunes 10 de junio de 2023, en Belmont Park, en Elmont, Nueva York. (AP Photo/Mary Altaffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.