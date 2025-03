Celtics extienden su racha ganadora a cinco partidos tras vencer 129-116 a los Trail Blazers

Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, se enfila a la canasta mientras Duop Reath (26), de los Trail Blazers de Portland, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 23 de marzo de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.