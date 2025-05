Cecconi lanza seis sólidas entradas y Guardianes vencen 3-1 a Tigres; Jobe pierde por primera vez

José Ramírez, izquierda, de los Guardianes de Cleveland, celebra después de completar un triple que impulsó a Steven Kwan frente al tercera base de los Tigres de Detroit, Andy Ibáñez, derecha, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 23 de mayo de 2025, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.