Cavaliers apalean 121-100 al Heat en el juego 1 de la 1ra. ronda de playoffs

Donovan Mitchell, al frente, de los Cavaliers de Cleveland, y Bam Adebayo, derecha, del Heat de Miami, buscan controlar un balón suelto en la primera mitad del juego 1 de la serie de playoffs de la NBA, el domingo 20 de abril de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.