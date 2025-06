Carter y Burger impulsan a los Rangers a una victoria 4-2 sobre los Nacionales

Evan Carter, de los Rangers de Texas, a la izquierda, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras junto al coach de tercera base Tony Beasley (27) durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 8 de junio de 2025, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.