Campeón de F1 Max Verstappen colaborará en programa comunitario en Ruanda como castigo por insulto

El piloto de Red Bull, el holandés Max Verstappen, asiste a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Darko Bandic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved