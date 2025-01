Cameron Norrie golpea accidentalmente a espectador con raqueta en torneo ATP de Auckland

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Cameron Norrie devuelve de revés ante Alexander Zverev en la tercera ronda del torneo de Wimbledon, el 6 de julio de 2024. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

“No tenía intención de hacer eso, pero aún así no es ideal estar haciendo eso y nunca había hecho algo así”, dijo Norrie. (La espectadora) “estaba riendo y solo dije ‘lo siento mucho, no quise hacer eso’. Y ella dijo ‘sí, estoy completamente bien’.

“Eso no fue un gran problema. Pero como vimos con algunos otros jugadores, puedes ser fácilmente descalificado si les golpea en el lugar equivocado o no están mirando o algo", agregó. “No tenía intención de hacer eso y definitivamente no es propio de mí hacer algo así. Me disculpé muy rápidamente y quiero disculparme en general. No estoy contento con cómo me comporté”.