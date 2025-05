Cabrera y tres relevistas lideran a Marlins en victoria 1-0 sobre Gigantes

El campocorto de los Marlins de Miami, Otto Lopez (6), y el jardinero derecho Dane Myers (54) celebran después de que los Marlins derrotaran a los Gigantes de San Francisco durante un juego de béisbol, el sábado 31 de mayo de 2025, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved