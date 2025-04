Budenholzer descarta que Durant esté disponible durante gira de 3 visitas de Suns

Kevin Durant, centro, alero de los Suns de Phoenix, se lesiona el tobillo mientras ataca la canasta frente Jabari Smith Jr. (10) y Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 30 de marzo de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved