Buckeyes e Irish emplearon derrotas humillantes como trampolín para disputar campeonato nacional

Ryan Day, izquierda, entrenador de Ohio State, y Marcus Freeman, head coach de Notre Dame, posan con el trofeo de campeón después de la conferencia de prensa previa al Juego de Campeonato COlegial, el domingo 19 de enero de 2025, en Atlanta. El partido entre Ohio State y Notre Dame se jugará el lunes. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved