Bryce Harper sigue día a día con los Filis por un golpe en el codo derecho

ARCHIVO - Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, es golpeado por un lanzamiento del abridor de los Bravos de Atlanta, Spencer Strider, durante el juego de béisbol de Grandes Ligas del martes 27 de mayo de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)

Harper fue golpeado por una recta de 95 mph lanzada por Spencer Strider, pitcher de los Bravos de Atlanta, durante la primera entrada del encuentro del martes. Aunque las radiografías no indicaron que hubiera fractura, Harper describió la lesión como "todavía muy dolorosa" y aún no ha retomado el bateo.

“Es realmente difícil encontrar protectores que se sientan bien, que no se sientan tan voluminosos”, admitió Harper. “Realmente no los he usado en toda mi carrera. Los he usado de vez en cuando, sólo para sentirlos. Lo hice en los entrenamientos de pretemporada este año por esta razón. No me gustó cómo se sentía”.