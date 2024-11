Brunson y Towns lideran a Knicks 134-106 sobre Wizards que suman 9 derrotas

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, a la derecha, celebra con su compañero de equipo Jericho Sims después de que Sims clavó el balón durante la primera mitad de un partido contra los Wizards de Washington, el lunes 18 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.