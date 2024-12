Brock Bowers, de Raiders, rompe par de récords de la NFL, incluido el de Mike Ditka de 1961

El tight end Brock Bowers (89), de los Raiders de Las Vegas, corre con el balón mientras Tyrann Mathieu (32), de los Saints de Nueva Orleans, intenta derribarlo después de que atrapara un pase durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 29 de diciembre de 2024, en Nueva Orleans. (AP Foto/Butch Dill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.