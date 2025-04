Bravos superan 4 HR's de Suárez y remontan para ganar 8-7 en 10 entradas ante D-backs

Eli White, de los Bravos de Atlanta, celebra con Ozzie Albies (1) después de conectar un jonrón de dos carreras contra los Diamondbacks de Arizona en la séptima entrada durante un juego de béisbol, el sábado 26 de abril de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved