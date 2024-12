Brasil extiende contrato con Nike hasta 2038; fuente AP indica que valor es de 100 millones al año

Raphinha, centro, de la selección de Brasil, celebra con su compatriota Vinicius Junior, derecha, desupués de marcar el primer gol de su selección durante el partido clasificarorio rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en el estadio monumental Maturin, Venezuela, el jueves 14 de noviembre de 2024 Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.