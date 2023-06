Borrell deja Manchester City para ser director deportivo del Austin FC en la MLS

ARCHIVO - Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, estrecha manos con el entrenador asistente, Rodolfo Borrell, derecha, al final del partido de la ronda de grupos ente FC Porto y Manchester City en el estadio Dragao, en Porto, Portugal, el martes 1 de diciembre de 2020. Austin FC anunció el viernes 30 de junio la contratación de Borrell como el director deportivo del equipo de la MLS. (AP Foto/Luis Vieira, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved