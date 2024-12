Bieber dice que regresa con Guardianes gracias a los lazos con el equipo tras una lesión en 2024

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Pero el originario de California tiene una conexión especial con los Guardianes, quienes lo seleccionaron en la cuarta ronda del draft amateur de 2016. Y mientras que la lesión y la cirugía representaron un retroceso en su carrera, también le ayudaron a Bieber a reconocer que ya se encontraba en el lugar perfecto.

“Tuve bastantes reuniones positivas con otros equipos”, admitió. “Todos se portaron de maravilla y solamente tengo comentarios positivos sobre otras organizaciones.

“A final de cuentas, Cleveland tomó la decisión y yo estoy feliz de haberla recibido y en llegar a un acuerdo, y estoy muy contento de dónde estoy. Mi familia está fascinada. Claramente fue la decisión correcta, no solo para mi, también para mi familia y estamos muy emocionados de seguir acá”.

Bieber, quien ganó el Cy Young de la Liga Americana en la temporada de 2020 recortada por la pandemia, solamente lanzó 12 entradas la temporada pasada antes de sentir molestias en el codo, que lo orillaron a someterse a la cirugía. Se espera que se integre en algún momento de 2025 a la rotación de abridores de Cleveland.

Está lanzando tres días a la semana desde una distancia de 90 pies y se siente confiado con su evolución. En cuanto al tema de cuando podrá regresar al montículo, eso todavía no se sabe.

“Voy avanzando, presionando, presionando”, dijo. “Me siento genial. No me he saltado un paso. Cuando pregunto por una fecha (de retorno), ellos no me dan una fecha. Así que queda un largo tramo por recorrer”.

