Bennedict Mathurin anota 28 y lleva a Pacers a victoria en tiempo extra 105-99 sobre Nets

El escolta de los Pacers de Indiana, Bennedict Mathurin (00), hace un pase alrededor del alero de los Nets de Brooklyn, Jalen Wilson (22), durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el jueves 20 de marzo de 2025. (AP Foto/Michael Conroy)