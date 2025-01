Barkley y Hurts no juegan; Eagles se preparan para los playoffs con triunfo 20-13 sobre los Giants

El tight end E.J. Jenkins (84), de los Eagles de Filadelfia, anota un touchdown superando la cobertura de Dane Belton (24), safety de los Giants de Nueva York, durante la segunda mitad de un partido de la NFL, el domingo 5 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.