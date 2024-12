Barkley busca récord de Dickerson en el último partido de los Eagles

El corredor de los Eagles de Filadelfia, Saquon Barkley, a la derecha, es felicitado por el tackle ofensivo Jordan Mailata después de que Barkley corrió para una carrera larga para ponerlo por encima de las 2,000 yardas en la temporada durante la segunda mitad de un partido, el domingo 29 de diciembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.