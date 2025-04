Barcelona toma ventaja de 4-1 sobre Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina

Alexia Putellas, 2da desde la derecha, del Barcelona, celebra con Ingrid Syrstad Engen y Patri Guijarro, derecha, después de superar 4-1 a Chelsea en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina en el estadio Johan Cruyff, en Sant Joan Despi, a las afueras de Barcelona, España, el domingo 20 de abril de 2025. (AP Foto/Bagu Blanco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved