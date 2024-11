Barcelona, Inter, Atlético y el sorprendente Brest ganan en la Champions. Aston Villa pierde invicto

Hans Vanaken (izquierda) celebra tras anotar de penal el gol con el que el Brujas de Bélgica derrotó 1-0 a Aston Villa en la Liga de Campeones, el miércoles 6 de noviembre de 2024, en Brujas. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Hakan Calhanoglu (derecha) celebra con su compañero Lautaro Martínez tras anotar el gol para la victoria 1-0 ante Arsenal en la Liga de Campeones, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ángel Correa (en el piso) celebra tras anotar el segundo gol del Atlético de Madrid para la victoria 2-1 ante el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.