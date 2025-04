Atléticos siguen en camino de iniciar construcción de estadio en Las Vegas en junio

Esta imagen proporcionada por los Atléticos muestra el proyecto del parque de béisbol propuesto por el equipo en Las Vegas (Athletics/Negativ via AP)

Todavía hay cierto papeleo que debe completarse, pero no parece haber nada importante que impida comenzar la construcción.

El presidente de los A's, Marc Badain, afirmó que el equipo está en camino para comenzar en junio las obras del estadio de 1.750 millones de dólares, con capacidad para 33.000 personas, que espera inaugurar para la temporada 2028. El club está jugando actualmente la primera de al menos tres temporadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento, California.

"El equipo de personas que los A's reunieron antes de que yo llegara es fenomenal", recalcó. "Muchas de las mismas personas que estuvieron involucradas con el Allegiant están en el proyecto del estadio. Así que esa familiaridad, ese conocimiento y esa experiencia han servido bien a la organización de los A's tanto antes de que yo llegara como en el último mes que he estado allí.”