Astros remontan en la séptima entrada y vencen 5-3 a los Atléticos

Victor Caratini (17), de los Astros de Houston, batea un sencillo productor de dos carreras frente al relevista de los Atléticos, Justin Sterner, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 28 de mayo de 2025, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.