'Asientos de primera fila para lo increíble': En 2024, el mundo deportivo vivió grandes momentos

ARCHIVO - Stephen Curry, de la selección estadounidense, festeja trasa atinar un triple ante Francia en la final de los Juegos olímpicos de París, el sábado 10 de agosto de 2024 (AP Foto/Michael Conroy, archivo)

Lionel Messi fsteja con sus compañeros luego de anotar ante Canadá en la semifinal de la Copa América, el martes 9 de julio de 2024 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Adam Hunger)

ARCHIVO - Mecole Hardman Jr., receptor de los Chiefs de Kansas City, festeja con el quarterback Patrick Mahomes, tras el touchdown que definió el Super Bowl en tiempo extra, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas (AP Foto/Adam Hunger, archivo)

ARCHIVO - Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de conectar un doblete ante los Marlins de Miami, el jueves 19 de septiembre de 2024 (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)