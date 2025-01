Anthony Edwards anota 33 puntos y los Timberwolves vencen 121-113 a los Suns

Anthony Edwards (5), de los Timberwolves de Minnesota, celebra un enceste frente a los Suns de Phoenix, con su compañero Julius Randle (30) durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 29 de enero de 2025, en Phoenix. Los Timberwolves ganan 121-113. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved