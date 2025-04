Angelinos derrotan 5-4 a Gigantes con doble de Adell que limpia las bases en la 9na.

Zach Neto (9), de los Angelinos de Los Ángeles, supera el toque del receptor de los Gigantes de San Francisco, Sam Huff, para anotar la carrera de la victoria durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 20 de abril de 2025, en Anaheim, California. (AP Foto/Wally Skalij) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved