Amorim pondría al entrenador de arqueros de 63 años en banquillo en vez de Rashford

Rashford, quien ha caído en desgracia con el técnico portugués, no ha jugado para el club de sus amores desde el 12 de diciembre. Todo indica que ha quedado definitivamente marginado por el entrenador del United después de no ser incluido nuevamente en la convocatoria para la victoria 1-0 contra Fulham en la Liga Premier.

“Siempre es la misma razón (por la que Rashford no juega)”, dijo Amorim el domingo en la víspera de su cumpleaños número 40. “La razón es el entrenamiento, lo que creo que un futbolista debería hacer en el entrenamiento, en la vida y todos los días. Si las cosas no cambian, yo no cambiaré".