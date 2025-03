América noquea a Chivas y ahora se verá las caras con Cruz Azul en la Concacaf

Edier Ocampo de los Whitecaps de Vancouver celebra tras anotar un gol por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el estadio Corona en Torreón, México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Jesús González) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Diego Valdés del América celebra tras anotar un gol ante el Guadalajara por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nelson Deossa del Monterrey de México, izquierda, disputa una pelota con Andrés Cubas de los Whitecaps de Vancouver por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el estadio Corona en Torreón, México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Jesús González) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Brian Rodriguez del América de México celebra anotar un gol ante el Guadalajara por los octavos de final de la Cop de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Brian Rodriguez del América de México (7) celebra tras anotar un gol ante Chivas por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Erick Sánchez del América, derecha, y Fernando González del Guadalajara pelean por una pelota por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gerardo Espinoza entrenador del Guadalajara camina después de perder con América por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Javier Hernández del Guadalajara reacciona tras perder con el América por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved