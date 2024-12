América desperdicia localía y empata sin goles con Cruz Azul en su serie de semifinales

El uruguayo Rodrigo Aguirre, del América, salta por una pelota en un partido ante Cruz Azul por las semifinales del torneo Apertura en la Ciudad de México el jueves 5 de diciembre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El zaguero de Cruz Azul, Willer Ditta, defiende al delanteto del América, Brian Rodríguez por las semifinales del torneo Apertura en la Ciudad de México el jueves 5 de diciembre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El zaguero del América, Miguel Vázquez, disputa una pelota ante Ignacio Rivero de Cruz Azul, por las semifinales del torneo Apertura en la Ciudad de México el jueves 5 de diciembre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, da indicaciones a sus jugadores durante un partido por las semifinales del torneo Apertura en la Ciudad de México el jueves 5 de diciembre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved